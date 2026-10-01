TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 161.95 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.175 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie auf 31.28 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 193.15 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 80.69 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec belief sich zuletzt auf 2.77 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wurde am 22.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 34.50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch