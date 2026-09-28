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SDAX aktuell 28.09.2026 12:26:20

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Montagmittag

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Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

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Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.15 Prozent stärker bei 18’152.30 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 92.248 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.306 Prozent auf 18’179.93 Punkte an der Kurstafel, nach 18’124.50 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18’137.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’235.94 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SDAX bei 18’995.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 17’767.77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16’775.08 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.59 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 6.68 Prozent auf 247.50 EUR), HelloFresh (+ 3.28 Prozent auf 2.36 EUR), Südzucker (+ 3.13 Prozent auf 12.54 EUR), grenke (+ 2.97 Prozent auf 11.08 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.19 Prozent auf 31.74 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-4.43 Prozent auf 53.95 EUR), Basler (-2.62 Prozent auf 22.30 EUR), ASTA Energy Solutions (-1.92 Prozent auf 61.20 EUR), Befesa (-1.87 Prozent auf 34.05 EUR) und ATOSS Software (-1.69 Prozent auf 81.60 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 767’843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.264 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 1.53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.27 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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