Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SDAX aktuell
|
28.09.2026 12:26:20
Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Montagmittag
Heute halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.15 Prozent stärker bei 18’152.30 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 92.248 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.306 Prozent auf 18’179.93 Punkte an der Kurstafel, nach 18’124.50 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18’137.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’235.94 Punkten lag.
SDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der SDAX bei 18’995.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 17’767.77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 16’775.08 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.59 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 6.68 Prozent auf 247.50 EUR), HelloFresh (+ 3.28 Prozent auf 2.36 EUR), Südzucker (+ 3.13 Prozent auf 12.54 EUR), grenke (+ 2.97 Prozent auf 11.08 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.19 Prozent auf 31.74 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-4.43 Prozent auf 53.95 EUR), Basler (-2.62 Prozent auf 22.30 EUR), ASTA Energy Solutions (-1.92 Prozent auf 61.20 EUR), Befesa (-1.87 Prozent auf 34.05 EUR) und ATOSS Software (-1.69 Prozent auf 81.60 EUR).
SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 767’843 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.264 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus
Die Mutares-Aktie hat mit 1.53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. HAMBORNER REIT lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.27 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
12:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Südzucker Aktie News: Südzucker verteidigt Stellung am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|XETRA-Handel So performt der SDAX aktuell (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’229.19
|0.58%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.