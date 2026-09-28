HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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28.09.2026 09:28:20
Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu
Das macht der SDAX am Montagmorgen.
Am Montag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.30 Prozent stärker bei 18’178.22 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 92.248 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.306 Prozent stärker bei 18’179.93 Punkten in den Handel, nach 18’124.50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18’183.90 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’168.15 Punkten erreichte.
SDAX seit Beginn Jahr
Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 18’995.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 17’767.77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16’775.08 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.74 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.
Heutige Tops und Flops im SDAX
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Douglas (+ 1.77 Prozent auf 7.47 EUR), Stabilus SE (+ 1.68 Prozent auf 15.76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.67 Prozent auf 31.58 EUR), Dürr (+ 1.55 Prozent auf 17.00 EUR) und grenke (+ 1.49 Prozent auf 10.92 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.75 Prozent auf 29.22 EUR), SMA Solar (-2.04 Prozent auf 55.30 EUR), PATRIZIA SE (-1.32 Prozent auf 6.75 EUR), Basler (-1.31 Prozent auf 22.60 EUR) und ASTA Energy Solutions (-0.96 Prozent auf 61.80 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 127’749 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.264 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus
Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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