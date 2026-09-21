Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 1.03 Prozent höher bei 25’489.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25’504.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’416.00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’111.00 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Wert von 24’997.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 23’639.00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.76 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2.58 Prozent auf 57.30 EUR), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 268.85 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.59 Prozent auf 345.30 EUR), Commerzbank (+ 1.23 Prozent auf 41.14 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.20 Prozent auf 33.45 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1.78 Prozent auf 75.16 EUR), adidas (-1.05 Prozent auf 140.75 EUR), Hannover Rück (-0.95 Prozent auf 250.00 EUR), Brenntag SE (-0.73 Prozent auf 59.50 EUR) und Daimler Truck (-0.53 Prozent auf 43.26 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 792’087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.50 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch