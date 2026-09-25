Roche: FDA lässt Gazyva (Obinutuzumab) zur Behandlung Nierenerkrankung INS zu

Diese Zulassung gilt für Erwachsene und Kinder ab zwei Jahren, die sich in Remission befinden, wie einer am Freitag auf der Seite der Behörde publizierten Mitteilung zu entnehmen ist.

Die Wirksamkeit und Sicherheit von Gazyva wurde in der INSHORE-Studie an 85 Patienten ab dem Alter von zwei Jahren untersucht. Dabei habe sich eine um 73 Prozent höhere Wirksamkeit im Vergleich zur Standardtherapie gezeigt, heisst es weiter.

Gazyva ist bereits für die Behandlung bestimmter Krebsarten wie auch für die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupusnephritis zugelassen.

Zürich (awp)