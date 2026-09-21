Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels freundlich

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.62 Prozent stärker bei 25’461.17 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.103 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.740 Prozent auf 25’491.35 Punkte an der Kurstafel, nach 25’304.06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’460.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’501.03 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der DAX 26’136.56 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24’985.82 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, mit 23’639.41 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.76 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. 21’863.81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 2.58 Prozent auf 57.30 EUR), Siemens (+ 1.84 Prozent auf 268.85 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.59) Prozent auf 345.30 EUR), Commerzbank (+ 1.23 Prozent auf 41.14 EUR) und Deutsche Bank (+ 1.20 Prozent auf 33.45 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-1.78 Prozent auf 75.16 EUR), adidas (-1.05 Prozent auf 140.75 EUR), Hannover Rück (-0.95 Prozent auf 250.00 EUR), Brenntag SE (-0.73 Prozent auf 59.50 EUR) und Daimler Truck (-0.53 Prozent auf 43.26 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Konzerne

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 792’087 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211.357 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.50 erwartet. Mit 7.25 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch