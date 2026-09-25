So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.287,90 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,22 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.278,52 US-Dollar stand.

Daneben verstärkt sich der Silberpreis um 0,66 Prozent auf 64,35 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 63,93 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,71 Prozent auf 1.782,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.752,00 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:35 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,59 Prozent auf 1.270,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.278,00 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -2,37 Prozent auf 104,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 106,60 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -2,49 Prozent auf 92,25 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 94,61 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:24 Uhr steht ein Minus von -0,75 Prozent auf 0,79 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis südwärts. Der Haferpreis sinkt -1,01 Prozent auf 4,18 US-Dollar, nach 4,23 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 2,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,75 US-Dollar).

Zudem fällt der Lebendrindpreis. Um -0,10 Prozent reduziert sich der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr auf 2,19 US-Dollar, nachdem der Lebendrindpreis am Vortag noch bei 2,19 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Maispreis bei 5,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,28 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,78 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,38 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 0,23 Prozent auf 1,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,51 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis 0,19 Prozent stärker bei 13,20 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 13,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 20:19 Uhr steht ein Minus von -0,77 Prozent auf 373,20 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 376,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,48 Prozent auf 0,67 US-Dollar, nach 0,67 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:04 Uhr ab. Es geht -0,46 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,18 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,37 Prozent auf 3,15 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,30 US-Dollar.

Derweil notiert der Mageres Schwein Preis bei 0,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,17 Prozent.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 16,12 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis -1,69 Prozent niedriger bei 122,84 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 124,95 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,04 Prozent auf 137,95 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 137,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Reispreis um 0,33 Prozent auf 16,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,57 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (537,00 US-Dollar) geht es um -0,28 Prozent auf 535,50 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - TTF bei 71,65 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -6,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (76,28 Euro).

Redaktion finanzen.ch