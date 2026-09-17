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DAX-Performance im Blick 17.09.2026 15:58:17

DAX aktuell: DAX mit Gewinnen

DAX aktuell: DAX mit Gewinnen

Der DAX gewinnt am Nachmittag an Fahrt.

Infineon
52.04 CHF -0.68%
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Um 15:40 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0.77 Prozent aufwärts auf 25’734.41 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.117 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.563 Prozent auf 25’681.60 Punkte an der Kurstafel, nach 25’537.75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’800.62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’596.05 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0.924 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 17.08.2026, bei 26’338.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, wurde der DAX mit 24’934.67 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wies der DAX einen Stand von 23’359.18 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.87 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3.46 Prozent auf 141.86 EUR), QIAGEN (+ 2.57 Prozent auf 38.15 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.43 Prozent auf 80.80 EUR), BMW (+ 2.41 Prozent auf 63.64 EUR) und Siemens (+ 2.28 Prozent auf 266.45 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Heidelberg Materials (-1.74 Prozent auf 147.20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.55 Prozent auf 39.41 EUR), adidas (-0.83 Prozent auf 143.45 EUR), Brenntag SE (-0.55 Prozent auf 61.30 EUR) und Infineon (-0.49 Prozent auf 54.73 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1’714’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215.928 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.70 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.15 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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