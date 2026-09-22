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BP Aktie 844183 / GB0007980591

6.25
CHF
0.21
CHF
3.46 %
15:21:28
BRXC
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24.09.2026 13:58:20

BP Outperform

BP
6.25 CHF 3.46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 22:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5.65 £ 		Abst. Kursziel*:
23.98%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
5.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
22.38%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:58 BP Outperform RBC Capital Markets
23.09.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
11.09.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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