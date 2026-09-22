BP Aktie 844183 / GB0007980591
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BP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria passte seine Schätzungen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der integrierten Energiekonzerne in Europa und den USA an aktuelle Rohstoffpreise sowie Angebot und Nachfrage an. Die Gewinnerwartungen im Sektor dürften immens steigen, so der Experte. Zu verdanken sei dies rekordhohen Raffiniermargen und starken Handelsergebnissen. BP zählt zu seinen klaren Favoriten./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
7.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
5.65 £
|
Abst. Kursziel*:
23.98%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
5.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.38%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:30
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 pendelt am Mittag um Schlusskurs vonDienstag (finanzen.ch)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:58
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6.25
|3.46%
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