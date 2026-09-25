Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:11 Uhr 0.52 Prozent auf 10’735.97 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3.179 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’679.89 Punkte an der Kurstafel, nach 10’679.99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10’666.95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’741.52 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.721 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10’886.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10’529.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’213.98 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.89 Prozent aufwärts. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 2.47 Prozent auf 38.10 GBP), Glencore (+ 2.44 Prozent auf 5.62 GBP), Anglo American (+ 2.41 Prozent auf 40.76 GBP), Endeavour Mining (+ 2.17 Prozent auf 45.49 GBP) und Fresnillo (+ 2.16 Prozent auf 28.84 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-3.04 Prozent auf 2.87 GBP), BP (-2.34 Prozent auf 5.58 GBP), Babcock International (-0.93 Prozent auf 9.76 GBP), BAE Systems (-0.88 Prozent auf 19.75 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.80 Prozent auf 36.12 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 1’707’081 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 301.616 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14.84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch