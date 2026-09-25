Computacenter Aktie 27035417 / GB00BV9FP302
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25.09.2026 12:26:15
Zuversicht in London: Das macht der FTSE 100 mittags
Der FTSE 100 verzeichnet am Mittag Kursgewinne.
Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.30 Prozent höher bei 10’711.90 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.179 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’679.89 Punkte an der Kurstafel, nach 10’679.99 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’753.35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’666.95 Punkten.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0.495 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’886.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’529.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’213.98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.64 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9’670.46 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 3.34 Prozent auf 54.15 GBP), Smiths (+ 2.61 Prozent auf 28.29 GBP), 3i (+ 2.60 Prozent auf 26.85 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2.17 Prozent auf 4.38 GBP) und Standard Chartered (+ 2.17 Prozent auf 23.06 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ithaca Energy (-4.38 Prozent auf 2.83 GBP), BP (-3.20 Prozent auf 5.54 GBP), Babcock International (-1.38 Prozent auf 9.72 GBP), Bunzl (-1.34 Prozent auf 26.52 GBP) und BAE Systems (-1.29 Prozent auf 19.67 GBP).
Die teuersten Unternehmen im FTSE 100
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 16’176’976 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 301.616 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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