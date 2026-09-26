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Performance der Anlage 26.09.2026 19:43:09

Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Toncoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren hätte

Wer vor Jahren in Toncoin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

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Gestern vor 5 Jahren war ein Toncoin 3.508 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in TON investierten, hätten nun 28.51 Toncoin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41.55 USD, da sich der Wert von Toncoin am 25.09.2026 auf 1.458 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 58.45 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 01.03.2026 bei 1.202 USD. Am 03.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2.858 USD.

Redaktion finanzen.net

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