Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagmittag in der Gewinnzone

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.48 Prozent stärker bei 5’367.45 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 5’341.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’341.58 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’341.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’385.61 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1.06 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’496.59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der STOXX 50 5’374.68 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’569.38 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 3.30 Prozent auf 40.72 CHF), Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 146.50 EUR), UniCredit (+ 1.60 Prozent auf 83.64 EUR), Siemens (+ 1.58 Prozent auf 279.15 EUR) und Barclays (+ 1.47 Prozent auf 4.63 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-3.20 Prozent auf 5.54 GBP), Airbus SE (-1.70 Prozent auf 191.08 EUR), Rheinmetall (-1.37 Prozent auf 976.40 EUR), BAT (-1.08 Prozent auf 41.97 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.02 Prozent auf 36.04 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5’315’958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 584.217 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch