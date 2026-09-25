Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Fokus
|
25.09.2026 12:26:15
Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagmittag in der Gewinnzone
Der STOXX 50 gewinnt derzeit an Fahrt.
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.48 Prozent stärker bei 5’367.45 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 5’341.43 Punkte an der Kurstafel, nach 5’341.58 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’341.43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’385.61 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1.06 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’496.59 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, wies der STOXX 50 5’374.68 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4’569.38 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 8.28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 3.30 Prozent auf 40.72 CHF), Siemens Energy (+ 3.10 Prozent auf 146.50 EUR), UniCredit (+ 1.60 Prozent auf 83.64 EUR), Siemens (+ 1.58 Prozent auf 279.15 EUR) und Barclays (+ 1.47 Prozent auf 4.63 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-3.20 Prozent auf 5.54 GBP), Airbus SE (-1.70 Prozent auf 191.08 EUR), Rheinmetall (-1.37 Prozent auf 976.40 EUR), BAT (-1.08 Prozent auf 41.97 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.02 Prozent auf 36.04 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 5’315’958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 584.217 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
15:58
|Handel in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’349.51
|0.15%
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Wall Street mit grünen Vorzeichen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.