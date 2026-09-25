Börse London in Grün: So bewegt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0.11 Prozent höher bei 10’691.90 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.179 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.001 Prozent schwächer bei 10’679.89 Punkten in den Freitagshandel, nach 10’679.99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10’666.95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’753.35 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.308 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’886.16 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 25.06.2026, mit 10’529.89 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 25.09.2025, mit 9’213.98 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.44 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 3.15 Prozent auf 54.05 GBP), Aberdeen Group (+ 2.50 Prozent auf 2.47 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.34 Prozent auf 144.50 GBP), Smiths (+ 2.25 Prozent auf 28.19 GBP) und 3i (+ 2.06 Prozent auf 26.71 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Ithaca Energy (-3.88 Prozent auf 2.85 GBP), BP (-3.15 Prozent auf 5.54 GBP), Bunzl (-1.56 Prozent auf 26.46 GBP), Admiral Group (-1.54 Prozent auf 35.84 GBP) und BAT (-1.32 Prozent auf 41.87 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 32’777’004 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 301.616 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch