Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

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Vor 5 Jahren wurde Hedera bei 0.3908 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 2’558.71 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 244.30 USD, da sich der Wert von Hedera am 25.09.2026 auf 0.095478 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 75.57 Prozent vermindert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 16.08.2026 bei 0.064599 USD. Am 06.10.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.2303 USD.

Redaktion finanzen.net