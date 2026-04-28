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28.04.2026 10:01:20

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Matthew Lofting am Dienstag nach Zahlen. Das gute Ergebnis sei dem Downstream-Geschäft und dem Handel zu verdanken./rob/ag/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Neutral
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