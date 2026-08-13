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13.08.2026 10:18:24
MLP SE Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat MLP nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Die Halbjahresresultate belegten eine insgesamt ordentliche Geschäftsdynamik, schrieb Gerhard Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Damit sei der Finanzdienstleister auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen oder knapp zu übertreffen, /rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 09:28 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MLP SE Buy
|
Unternehmen:
MLP SE
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
8.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.84 €
|
Abst. Kursziel*:
12.24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.73%
|
Analyst Name::
Gerhard Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MLP SE
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|EQS-News: MLP SE: 'H1 2026: MLP achieves new record highs in revenue and earnings' (EQS Group)
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07:34
|EQS-News: MLP SE: 'H1 2026: MLP erzielt neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis' (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-AFR: MLP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-AFR: MLP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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05.08.26
|Freundlicher Handel: SDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
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31.07.26
|Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei MLP SE-Aktie (finanzen.net)
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29.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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29.07.26
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Analysen zu MLP SE
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