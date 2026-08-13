So viel Verlust hätte eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr bedeutet

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Polkadot kostete gestern vor 1 Jahr 4.146 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 24.12 DOT. Die gehaltenen Coins wären am 12.08.2026 18.64 USD wert gewesen, da der DOT-USD-Kurs bei 0.7728 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81.36 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 27.07.2026 erreicht und liegt bei 0.7564 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4.540 USD.

Redaktion finanzen.net