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Kennzahlen im Fokus 12.08.2026 17:01:00

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Birkenstock legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Birkenstock gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

Birkenstock
29.16 CHF -9.08%
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Birkenstock gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,755 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 19 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 715,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 719,8 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,00 EUR, gegenüber 2,06 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 2,34 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch

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