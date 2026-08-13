SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
20.39CHF
0.61CHF
3.07 %
14:59:59
BRXC
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13.08.2026 10:00:05
SCHOTT Pharma Buy
SCHOTT Pharma
20.39 CHF 3.07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Diese deckten sich gänzlich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie belegten einen sich verbessernden Wachstumstrend./bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.45 €
|
Abst. Kursziel*:
7.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.75%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma with strong third quarter and on track for planned growth (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma mit starkem dritten Quartal auf geplantem Wachstumskurs (EQS Group)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|20.43
|3.28%
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|11:58
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