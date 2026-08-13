|XTZ-Performance im Blick
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13.08.2026 11:03:08
So viel hätte eine Tezos-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Vor Jahren Tezos gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Am 12.08.2025 lag der Kurs von Tezos bei 0.8664 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in XTZ vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’154.23 Tezos. Mit dem XTZ-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1942 USD), wäre das Investment nun 224.16 USD wert. Damit wäre die Investition 77.58 Prozent weniger wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tezos am 12.08.2026 bei 0.1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0.8662 USD.
Redaktion finanzen.net
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