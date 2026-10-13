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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

51.00
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11:58:19
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14.10.2026 16:36:10

BMW Sector Perform

BMW
50.68 CHF 2.20%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren./bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 08:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
54.56 € 		Abst. Kursziel*:
6.30%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
54.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.46%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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BMW AG 51.00 3.30% BMW AG