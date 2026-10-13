BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW vor Zahlen zum dritten Quartal von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Absatzzahlen des Autobauers belegten einen andauernden Gegenwind auf dem chinesischen Absatzmarkt, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Mittwoch. Die Profitabilität im Autogeschäft könne von der Beilegung einer Auseinandersetzung mit einem Zulieferer von Bremsen profitieren./bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
54.56 €
|
Abst. Kursziel*:
6.30%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
54.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.46%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
14:04
|Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Overweight für BMW-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|16:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|16:36
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|51.00
|3.30%
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