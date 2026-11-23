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23.11.2026 15:58:21
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag fester
Der LUS-DAX entwickelt sich am Montagnachmittag positiv.
Am Montag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 2.13 Prozent stärker bei 25’248.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’265.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’838.00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25’150.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26’111.00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23’232.00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2.78 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 27’000.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 8.32 Prozent auf 49.22 EUR), Siemens Energy (+ 6.81 Prozent auf 126.38 EUR), HOCHTIEF (+ 5.44 Prozent auf 356.40 EUR), Siemens (+ 3.79 Prozent auf 264.30 EUR) und Rheinmetall (+ 3.37 Prozent auf 716.80 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1.81 Prozent auf 309.40 EUR), Deutsche Telekom (-1.21 Prozent auf 26.02 EUR), Bayer (-1.05 Prozent auf 52.80 EUR), BMW (-0.94 Prozent auf 52.96 EUR) und Henkel vz (-0.79 Prozent auf 85.04 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 3’921’813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.96 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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