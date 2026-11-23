Der DAX klettert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.30 Prozent auf 24’876.48 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.057 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.421 Prozent auf 24’907.19 Punkte an der Kurstafel, nach 24’802.78 Punkten am Vortag.

Bei 24’942.23 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24’876.06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Stand von 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26’136.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der DAX einen Stand von 23’091.87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.37 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2.29 Prozent auf 46.48 EUR), Siemens Energy (+ 2.05 Prozent auf 120.74 EUR), Rheinmetall (+ 1.59 Prozent auf 704.40 EUR), Airbus SE (+ 1.28 Prozent auf 192.44 EUR) und Fresenius SE (+ 1.25 Prozent auf 52.02 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Börse (-1.56 Prozent auf 310.20 EUR), SAP SE (-1.13 Prozent auf 181.60 EUR), BMW (-0.79 Prozent auf 53.04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.77 Prozent auf 62.14 EUR) und Brenntag SE (-0.64 Prozent auf 55.50 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 506’854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 207.374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Mit 7.96 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch