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03.11.2026 21:35:08

BMW Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach einer Prognosesenkung des Autobauers für das Kerngeschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW nehme eine gründliche Überprüfung der Produktionsstandorte, der Technologieplattform und der Verwaltung vor, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner industriellen Präsenz so schnell wie möglich zu steigern, kommentierte Jose Asumendi am Dienstag die gekürzten Jahresziele für die Margen, die Kapitalrendite und den Absatz. Die bestätigte Prognose für den freien Mittelzufluss bezeichnete er als einen Lichtblick./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 19:36 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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