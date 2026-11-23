Um 15:40 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 1.61 Prozent aufwärts auf 25’203.09 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.057 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.421 Prozent auf 24’907.19 Punkte an der Kurstafel, nach 24’802.78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24’873.34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’249.49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26’136.56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der DAX mit 23’091.87 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.70 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 8.32 Prozent auf 49.22 EUR), Siemens Energy (+ 6.81 Prozent auf 126.38 EUR), HOCHTIEF (+ 5.44 Prozent auf 356.40 EUR), Siemens (+ 3.79 Prozent auf 264.30 EUR) und Rheinmetall (+ 3.37 Prozent auf 716.80 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Börse (-1.81 Prozent auf 309.40 EUR), Deutsche Telekom (-1.21 Prozent auf 26.02 EUR), Bayer (-1.05 Prozent auf 52.80 EUR), BMW (-0.94 Prozent auf 52.96 EUR) und Henkel vz (-0.79 Prozent auf 85.04 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3’921’813 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 207.374 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch