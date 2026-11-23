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23.11.2026 09:34:00
BMW-, Mercedes-Benz- und thyssenkrupp-Aktie uneinheitlich: Warnstreiks in der Metallindustrie gehen weiter
Bei BMW, Mercedes-Benz und thyssenkrupp kommt es zu Arbeitsniederlegungen, während die Tarifparteien weiterhin weit auseinanderliegen.
Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie gibt es in Berlin und Brandenburg weitere, zum Teil ganztägige Warnstreiks. Am frühen Morgen begann etwa ein Ausstand im BMW-Werk in Berlin-Spandau, wie eine Gewerkschaftssprecherin sagte.
Bei Mercedes-Benz in Berlin-Marienfelde und im Brandenburger Werk in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) haben die ganztägigen Streikaktionen jeweils schon am Sonntagabend begonnen. Daneben soll es auch Warnstreiks mit einer Dauer von mehreren Stunden in einer Reihe von anderen Betrieben geben. Auch für Dienstag hat die Gewerkschaft bereits weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt.
Warnstreiks legen Produktion bei BMW und Thyssenkrupp lahm
Auch in Leipzig beteiligten sich nach Angaben der IG Metall mehrere tausend Beschäftigte an Warnstreiks. Im BMW-Werk und bei Thyssenkrupp Automotive sei die Produktion in der Frühschicht für mehrere Stunden gestoppt worden. Auch für die Spätschicht waren Arbeitsniederlegungen geplant. Die hohe Beteiligung wertete die Gewerkschaft als deutliches Signal an die Arbeitgeber.
Vorstellungen der Tarifparteien klaffen weit auseinander
Ganztägige Ausstände hatte es schon am Freitag gegeben. Die IG Metall will auf diese Weise den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft pocht auf einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen. Dagegen kritisierten die Arbeitgeber das Vorgehen der Gewerkschaft zuletzt als "völlig unverhältnismässig".
Die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt hatte bundesweit zu keinem Ergebnis geführt. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.
Am Mittwoch sollen die Verhandlungen im möglichen Pilotbezirk Baden-Württemberg in Mannheim fortgesetzt werden.
Auf XETRA verlieren Mercedes-Benz-Aktien zeitweise 0,17 Prozent auf 37,57 Euro, BMW-Titel geben 0,49 Prozent auf 53,20 Euro nach, für thyssenkrupp geht es dabeben zeitweise 0,29 Prozent auf 10,34 Euro nach oben.
BERLIN/LEIPZIG (awp international)
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