Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 96 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dass der verdiente Finanzchef John Murphy im April abgelöst werde, dürfte bei den Anlegern des Softdrinkherstellers für etwas Angst sorgen, schrieb Nik Modi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sein Kollege Trung Huynh habe jüngst aber ein positives Bild von Murphys Nachfolger David Elkins gezeichnet, der vom Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb komme./rob/gl/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 96.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 95.88
|
Abst. Kursziel*:
0.13%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 96.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.00
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
23.11.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones stürmt schlussendlich vor (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones hebt am Montagmittag ab (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Coca-Cola: EU-Kommission leitet Wettbewerbsverfahren gegen Abfüller ein (Spiegel Online)
|
23.11.26
|EU launches antitrust probe into Coca-Cola bottler (Financial Times)
|
20.11.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Coca-Cola Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|81.18
|-0.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:18
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|08:12
|
Bernstein Research
International Consolidated Airlines Outperform
|08:00
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform
|07:51
|
RBC Capital Markets
Coca-Cola Outperform
|07:51
|
Bernstein Research
Iberdrola Market-Perform
|07:49
|
Bernstein Research
National Grid Outperform
|07:48
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform