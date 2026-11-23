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23.11.2026 09:28:15
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen
Der LUS-DAX hält heute an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.83 Prozent höher bei 24’926.00 Punkten.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24’838.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’004.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25’150.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 26’111.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 23’232.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.47 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten verzeichnet.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2.29 Prozent auf 46.48 EUR), Siemens Energy (+ 2.05 Prozent auf 120.74 EUR), Rheinmetall (+ 1.59 Prozent auf 704.40 EUR), Airbus SE (+ 1.28 Prozent auf 192.44 EUR) und Fresenius SE (+ 1.25 Prozent auf 52.02 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Börse (-1.56 Prozent auf 310.20 EUR), SAP SE (-1.13 Prozent auf 181.60 EUR), BMW (-0.79 Prozent auf 53.04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.77 Prozent auf 62.14 EUR) und Brenntag SE (-0.64 Prozent auf 55.50 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 506’854 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 207.374 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
LUS-DAX-Fundamentaldaten
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.82 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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