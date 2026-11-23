DAX 40 998032 / DE0008469008
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23.11.2026 12:26:20
Freundlicher Handel: DAX steigt
Am Montagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.
Am Montag klettert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.85 Prozent auf 25’014.52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.057 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0.421 Prozent höher bei 24’907.19 Punkten, nach 24’802.78 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 24’873.34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’060.02 Punkten erreichte.
So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’181.65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der DAX mit 26’136.56 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23’091.87 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1.94 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’001.67 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3.99 Prozent auf 721.10 EUR), Infineon (+ 3.93 Prozent auf 47.23 EUR), Siemens Energy (+ 3.77 Prozent auf 122.78 EUR), HOCHTIEF (+ 2.84 Prozent auf 347.60 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.37 Prozent auf 29.82 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-2.02 Prozent auf 52.28 EUR), Deutsche Börse (-1.65 Prozent auf 309.90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.02 Prozent auf 61.98 EUR), BMW (-0.86 Prozent auf 53.00 EUR) und Deutsche Telekom (-0.61 Prozent auf 26.18 EUR) unter Druck.
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’823’572 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 207.374 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.96 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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