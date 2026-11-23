Am Montag geht es im LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 1.19 Prozent auf 25’015.00 Punkte nach oben.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24’838.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’055.00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25’150.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26’111.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23’232.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.83 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 27’000.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3.99 Prozent auf 721.10 EUR), Infineon (+ 3.93 Prozent auf 47.23 EUR), Siemens Energy (+ 3.77 Prozent auf 122.78 EUR), HOCHTIEF (+ 2.84 Prozent auf 347.60 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.37 Prozent auf 29.82 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2.02 Prozent auf 52.28 EUR), Deutsche Börse (-1.65 Prozent auf 309.90 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.02 Prozent auf 61.98 EUR), BMW (-0.86 Prozent auf 53.00 EUR) und Deutsche Telekom (-0.61 Prozent auf 26.18 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1’823’572 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.82 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.96 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch