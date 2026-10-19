BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Nach Vorab-Aussagen zum dritten Quartal habe er seine Schätzungen für den Autobauer überarbeitet, schrieb Philippe Houchois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz im Autogeschäft sollte wegen eines Absatzrückgangs, dem Abbau von Lagerbeständen und einem schlechteren Produktmix um 7 Prozent gesunken sein. BMW habe eine Fortsetzung der Aktienrückkäufe über den November hinaus bestätigt, wenn das aktuelle Rückkaufprogramm auslaufe./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
56.40 €
|
Abst. Kursziel*:
6.38%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
57.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.23%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
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19.10.26
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|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
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|14.10.26
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|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|BMW Overweight
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|07:27
|BMW Hold
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|14.10.26
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|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
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|UBS AG
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|51.44
|-0.12%
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