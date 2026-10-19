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BMW Aktie 324410 / DE0005190003

51.44
CHF
-0.06
CHF
-0.12 %
19.10.2026
SWX
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20.10.2026 07:27:08

BMW Hold

BMW
52.92 CHF 1.14%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Nach Vorab-Aussagen zum dritten Quartal habe er seine Schätzungen für den Autobauer überarbeitet, schrieb Philippe Houchois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz im Autogeschäft sollte wegen eines Absatzrückgangs, dem Abbau von Lagerbeständen und einem schlechteren Produktmix um 7 Prozent gesunken sein. BMW habe eine Fortsetzung der Aktienrückkäufe über den November hinaus bestätigt, wenn das aktuelle Rückkaufprogramm auslaufe./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
56.40 € 		Abst. Kursziel*:
6.38%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57.02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.23%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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