BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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BMW Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BMW nach Analysten- und Investorenveranstaltungen an US-Produktionsstätten mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe sich bei dieser Gelegenheit zur Geschäftsverschlechterung in China und der daraus resultierenden Prognosesenkung geäußert, schrieb Tom Narayan in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Anders als einige Investoren gehe er nicht davon aus, dass diese zum Start des neuen Konzernchefs die Erwartungen neu kalibrieren sollte. Des Weiteren hätten der Einsatz humanoider Roboter sowie Zölle und die Handelsdynamik im Fokus gestanden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Sector Perform
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
60.24 €
|
Abst. Kursziel*:
39.44%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
61.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.70%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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