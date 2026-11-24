NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Sie alle böten ein starkes Produktangebot, hohe Marktanteile und eine große Preismacht. Daraus resultierten eine solide Gewinnentwicklung sowie relativ verlässliche Barmittelzuflüsse und Renditen für die Anleger./ag/tih;