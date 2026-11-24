Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sanofi von 80 auf 105 Euro angehoben und die Aktien von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die angekündigte Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed biete für die Zeit nach dem Dupixent-Patentablauf die Klarheit, auf die der Markt gewartet habe, schrieb Trung Huynh am Mittwoch. Denn mit Insmed dürften die Franzosen bis zum Ende des Jahrzehnts überdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zur EU-Konkurrenz. verzeichnen. Doch trotz des Kursanstiegs von mehr als 10 Prozent am Vortag notiere die Sanofi-Aktie immer noch mit einem Abschlag von 22 Prozent zum EU-Pharmasektor./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
105.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
93.51 €
|
Abst. Kursziel*:
12.29%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
93.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.37%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|85.22
|7.87%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:30
|
JP Morgan Chase & Co.
BASF Underweight
|07:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|07:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Ferrari Overweight
|07:28
|
JP Morgan Chase & Co.
AUMOVIO Neutral
|07:27
|
RBC Capital Markets
Sanofi Outperform
|07:25
|
Jefferies & Company Inc.
Infineon Buy
|07:24
|
Jefferies & Company Inc.
BASF Underperform