Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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Volkswagen (VW) vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
62.68 €
|
Abst. Kursziel*:
35.61%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
62.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.87%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
24.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Schwacher Handel: DAX im Minus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
24.11.26
|VW und Mercedes: In der Autoindustrie wackelt jetzt auch die 35-Stunden-Woche (Spiegel Online)
|
24.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|05.11.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|55.62
|-2.86%
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|07:30
|
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BASF Underweight
|07:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|07:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Ferrari Overweight
|07:28
|
JP Morgan Chase & Co.
AUMOVIO Neutral
|07:27
|
RBC Capital Markets
Sanofi Outperform
|07:25
|
Jefferies & Company Inc.
Infineon Buy
|07:24
|
Jefferies & Company Inc.
BASF Underperform