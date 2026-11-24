NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Eurokurs habe sich stärker als vom Halbleiterkonzern erwartet abgeschwächt, was dessen Umsätze im ersten Geschäftsquartal sowie im Geschäftsjahr 2026/27 um 180 beziehungsweise 720 Millionen Euro steigern sollte, schrieb Janardan Menon am Dienstag in seinem Ausblick. Das Jahresergebnis je Aktie (EPS) würde dadurch um mehr als sieben Prozent steigen. Auch vor diesem Hintergrund erschienen die Ziele für 2026/27 konservativ und könnten steigen, was dem Aktienkurs helfen sollte./rob/gl/tih;