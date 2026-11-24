AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aumovio von 62 auf 40 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Investmentbank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. Bei Aumovio sei die Bilanz geprägt von Sonderfaktoren, so die Experten. Sie sehen im Moment noch keine Verringerung der Abweichungen zwischen bereinigter und berichteter Marge./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Neutral
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
29.60 €
|
Abst. Kursziel*:
35.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.84%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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