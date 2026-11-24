Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem BMW-Papier statt. Der Schlusskurs der BMW-Aktie betrug an diesem Tag 87.04 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BMW-Aktie investiert, befänden sich nun 11.489 BMW-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 614.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53.48 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -38.56 Prozent.

Am Markt war BMW jüngst 31.60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch