NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF nach einem Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Underweight" belassen. Im Fokus hätten die Entwicklung der künftigen Unternehmensstrategie und Informationen zum Agrarlösungen-Geschäft gestanden, welches das Management für einen Börsengang bis Mitte 2027 vorbereiten wolle, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Sein weiter gültiges Anlageurteil begründet er mit den branchenweiten strukturellen Herausforderungen, den Risiken für die Konsensschätzungen ab 2027 und der vergleichsweise unattraktiven Bewertung./rob/gl/ag;