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Erneute Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms und drohende US-Zollerhöhungen auf Waren aus China, der Europäischen Union und weiteren Ländern belasten die Aktienmärkte. Um Verluste auszugleichen und Nachschussforderungen zu erfüllen, haben Anleger offenbar erneut Goldbestände verkauft. Gleichzeitig verstärken die Zollpläne der US-Regierung die Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung. An den Terminmärkten wird einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von über 99 Prozent eingeräumt. Auch mögliche weitere Zinsschritte im Januar und März rücken zunehmend in den Fokus. Belastend wirken zudem hohe inflationsbereinigte Anleiherenditen und ein robuster Dollar. Unterdessen ist das US-Verbrauchervertrauen im November überraschend deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht. Mit besonderer Spannung erwarten die Marktteilnehmer nun den heute um 14.30 Uhr anstehenden PCE-Preisindex, das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 37,70 auf 3'524,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Angebotsüberschuss belastet

Die Ölpreise haben im frühen Mittwochshandel markant nachgegeben, nachdem sie am Vortag noch um über zwei Prozent gestiegen waren. Die Befürchtungen eines globalen Angebotsüberschusses im kommenden Jahr überwiegen derzeit die Sorgen über anhaltende Störungen des Schiffsverkehrs im Nahen Osten. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses steht das Treffen der OPEC+ am 29. November, bei dem über die Förderpolitik für 2027 entschieden werden soll. Während die Vereinigten Arabischen Emirate nicht mehr den Förderbeschränkungen der OPEC+ unterliegen, drängt der Irak auf eine höhere Einstufung seiner Produktionskapazitäten. Zusätzlich belastet die Wiederinbetriebnahme einer zuvor blockierten Ölpipeline in Libyen den Ölmarkt. Die geopolitischen Versorgungsrisiken bleiben allerdings bestehen. Erneute Angriffe auf Schiffe in der Strasse von Hormus sowie die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Saudi-Arabien und den Huthi-Milizen sorgen weiterhin für Unsicherheit. Unterdessen sind die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche laut Branchenverband API um lediglich 126.000 Barrel gestiegen. Erwartet worden war ein Zuwachs um rund 900.000 Barrel. Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt nun der für den Nachmittag erwartete EIA-Wochenbericht.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,17 auf 80,88 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,08 auf 87,70 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.ch