Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

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Im Plus präsentiert sich um 17:10 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,63 Prozent höher bei 66.426,71 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 64.723,84 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,0 Prozent auf 8,55 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 2,03 Prozent auf 45,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 44,45 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Ethereum um 5,03 Prozent auf 2.015,03 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.918,54 US-Dollar.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,84 Prozent auf 207,25 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 203,51 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 3,97 Prozent auf 1,042 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 1,002 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Monero um 0,51 Prozent auf 414,33 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 412,24 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 2,06 Prozent auf 0,1780 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1744 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Stellar-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Stellar um 5,41 Prozent auf 0,1631 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,1547 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3324 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3326 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Binancecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Binancecoin-Kurs um 1,30 Prozent auf 611,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 603,57 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0718 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0702 US-Dollar.

Währenddessen wird Solana bei 81,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (77,09 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,58 Prozent auf 6,432 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,332 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Chainlink-Kurs um 2,81 Prozent auf 9,808 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,540 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 4,61 Prozent auf 0,6819 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,6519 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.