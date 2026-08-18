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Index-Performance 18.08.2026 09:28:11

Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus

Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Siemens Energy
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Um 09:26 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.25 Prozent auf 26’236.00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’212.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’306.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 24’816.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’372.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’347.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6.80 Prozent. 26’576.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.81 Prozent auf 55.02 EUR), BMW (+ 0.79 Prozent auf 58.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.59 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.57 Prozent auf 73.64 EUR) und BASF (+ 0.51 Prozent auf 50.77 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-2.40 Prozent auf 60.48 EUR), Siemens Energy (-1.76 Prozent auf 159.94 EUR), Siemens (-0.89 Prozent auf 279.80 EUR), HOCHTIEF (-0.78 Prozent auf 434.80 EUR) und RWE (-0.68 Prozent auf 58.68 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 192’203 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 216.483 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.09 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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