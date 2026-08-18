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Index-Performance im Blick 18.08.2026 09:28:11

Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsstart im Minus

Der DAX gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

RWE
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Am Dienstag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.36 Prozent schwächer bei 26’244.29 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.201 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.219 Prozent auf 26’280.86 Punkte an der Kurstafel, nach 26’338.61 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’292.95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’242.38 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24’830.98 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 24’307.92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’314.77 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’573.50 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.81 Prozent auf 55.02 EUR), BMW (+ 0.79 Prozent auf 58.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.59 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.57 Prozent auf 73.64 EUR) und BASF (+ 0.51 Prozent auf 50.77 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-2.40 Prozent auf 60.48 EUR), Siemens Energy (-1.76 Prozent auf 159.94 EUR), Siemens (-0.89 Prozent auf 279.80 EUR), HOCHTIEF (-0.78 Prozent auf 434.80 EUR) und RWE (-0.68 Prozent auf 58.68 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 192’203 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 216.483 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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