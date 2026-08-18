BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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18.08.2026 10:02:13
DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BMW-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem BMW-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79.85 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125.235 BMW-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 7’306.20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58.34 EUR belief. Damit wäre die Investition um 26.94 Prozent gesunken.
Der Marktwert von BMW betrug jüngst 35.57 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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