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Euro STOXX 50 aktuell 17.08.2026 15:58:56

Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Montagnachmittag.

ASML NV
1524.47 CHF 2.25%
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Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.05 Prozent auf 6’543.15 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 5.574 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.131 Prozent auf 6’548.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’539.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6’533.84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’570.27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’230.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’827.76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’448.61 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.84 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 1’230.20 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 278.60 EUR), Siemens Energy (+ 1.70) Prozent auf 163.46 EUR), Infineon (+ 0.53 Prozent auf 62.06 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.23 Prozent auf 519.00 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil adidas (-1.94 Prozent auf 154.50 EUR), BMW (-1.58 Prozent auf 58.46 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.34 Prozent auf 45.41 EUR), Deutsche Bank (-1.18 Prozent auf 32.99 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.01 Prozent auf 54.70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’611’181 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 608.806 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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