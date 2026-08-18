Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer

Am Dienstag verliert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.32 Prozent auf 6’509.65 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.574 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.189 Prozent auf 6’518.08 Punkte an der Kurstafel, nach 6’530.45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’518.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’509.15 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 6’230.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’849.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’434.64 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11.27 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.81 Prozent auf 55.02 EUR), BMW (+ 0.79 Prozent auf 58.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.70 Prozent auf 28.59 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.57 Prozent auf 73.64 EUR) und BASF (+ 0.51 Prozent auf 50.77 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Infineon (-2.40 Prozent auf 60.48 EUR), Siemens Energy (-1.76 Prozent auf 159.94 EUR), Siemens (-0.89 Prozent auf 279.80 EUR), Intesa Sanpaolo (-0.75 Prozent auf 6.86 EUR) und SAP SE (-0.60 Prozent auf 178.50 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 192’203 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 608.806 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch