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STOXX-Handel im Fokus 19.08.2026 15:58:34

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 nachmittags in Rot

Derzeit halten sich die Anleger in Europa zurück.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0.05 Prozent auf 6’465.06 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5.558 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.112 Prozent auf 6’475.42 Punkte an der Kurstafel, nach 6’468.17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6’463.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’493.91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1.27 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’230.87 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 5’851.16 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 5’483.28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.51 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 2.06 Prozent auf 52.04 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.78 Prozent auf 74.30 EUR), Bayer (+ 1.37 Prozent auf 49.41 EUR), BMW (+ 0.86 Prozent auf 58.46 EUR) und SAP SE (+ 0.83 Prozent auf 184.02 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3.31 Prozent auf 1’173.60 EUR), Infineon (-2.95 Prozent auf 55.55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.41 Prozent auf 516.20 EUR), Deutsche Börse (-1.11 Prozent auf 276.10 EUR) und UniCredit (-0.91 Prozent auf 82.84 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’598’401 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 624.840 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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