Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
17.08.2026 17:58:15
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende
Kaum verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 letztendlich.
Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 6’538.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.131 Prozent auf 6’548.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’539.59 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’570.27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’533.84 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’230.87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5’827.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 5’448.61 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.76 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1.76 Prozent auf 277.70 EUR), Siemens Energy (+ 1.29 Prozent auf 162.80 EUR), Rheinmetall (+ 1.00) Prozent auf 1’214.00 EUR), Eni (+ 0.53 Prozent auf 23.81 EUR) und Infineon (+ 0.39 Prozent auf 61.97 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-3.14 Prozent auf 152.60 EUR), BMW (-1.78 Prozent auf 58.34 EUR), BASF (-1.25 Prozent auf 50.51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.23 Prozent auf 54.58 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.10 Prozent auf 45.52 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’227’649 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 608.806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
17:58
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
16:29
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:29
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Montagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’538.56
|-0.02%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich leichter -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne zum Handelsende an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt war zum Wochenstart ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigte sich ebenfalls schwächer. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.