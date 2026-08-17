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Index-Performance im Fokus 17.08.2026 17:58:15

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt zum Handelsende

Kaum verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 letztendlich.

Deutsche Bank
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Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0.02 Prozent) bei 6’538.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.574 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.131 Prozent auf 6’548.16 Punkte an der Kurstafel, nach 6’539.59 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’570.27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’533.84 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6’230.87 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 5’827.76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 5’448.61 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11.76 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 1.76 Prozent auf 277.70 EUR), Siemens Energy (+ 1.29 Prozent auf 162.80 EUR), Rheinmetall (+ 1.00) Prozent auf 1’214.00 EUR), Eni (+ 0.53 Prozent auf 23.81 EUR) und Infineon (+ 0.39 Prozent auf 61.97 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-3.14 Prozent auf 152.60 EUR), BMW (-1.78 Prozent auf 58.34 EUR), BASF (-1.25 Prozent auf 50.51 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1.23 Prozent auf 54.58 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.10 Prozent auf 45.52 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3’227’649 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 608.806 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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