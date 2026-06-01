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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht Ende Juli. Seine Erwartung an die Automarge des zweiten Quartals liege mit 5 Prozent aktuell unter dem Konsens von 5,5 Prozent, schrieb er. Entscheidend seien allerdings die Juni-Daten./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.