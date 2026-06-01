BMW Aktie 324410 / DE0005190003
63.76CHF
0.92CHF
1.46 %
14:13:36
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.06.2026 12:17:06
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi warf am Montag einen frühen Blick auf den Quartalsbericht Ende Juli. Seine Erwartung an die Automarge des zweiten Quartals liege mit 5 Prozent aktuell unter dem Konsens von 5,5 Prozent, schrieb er. Entscheidend seien allerdings die Juni-Daten./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 03:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69.92 €
|
Abst. Kursziel*:
43.02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.23%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BMW AG
|
04.06.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Börse Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:17
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07.05.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|63.90
|1.69%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|12:35
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|12:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|12:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Renault Overweight
|12:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Valeo Overweight
|12:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Volvo AB Overweight
|12:26
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold